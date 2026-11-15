Турецкая партия обвинила Зеленского в посягательстве на суверенитет Турции

Зеленского в Турции обвинили в посягательстве на суверенитет страны Турецкая партия обвинила Зеленского в посягательстве на суверенитет Турции

Москва15 ноя Вести.Турецкая партия Vatan ("Родина") заявила, что Владимир Зеленский покусился на суверенитет Турции, назвав константинопольского патриарха Варфоломея "Вселенским".

Зеленский назвал Варфоломея "Вселенским патриархом" в соцсетях, рассказывая о встрече с ним 31 октября.

В партии Vatan указали, что считают заявление Зеленского политическим сигналом, а не случайной формулировкой.

В Турции не существует должности Вселенского патриарха! Использование этого титула означает посягательство на суверенные права Турции цитирует РИА Новости заявление партии

Протест партии Vatan связан с мнением турецких националистических кругов, что признание роли патриарха как "Вселенского" может усилить его влияние за пределами религиозной сферы и как участника международных отношений.

Согласно Лозаннскому мирному договору 1923 года, патриархат не может заниматься политической и дипломатической работой и должен действовать в пределах турецкого законодательства.

В православной традиции понятие "Вселенский" означает историческое первенство Константинополя среди других православных церквей и его особый духовный авторитет.

Ранее в Турции объяснили, почему Зеленский часто встречается с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.