Зеленский прилетел в Стамбул для встречи с Эрдоганом

Зеленский прибыл в Турцию на переговоры с Эрдоганом Зеленский прилетел в Стамбул для встречи с Эрдоганом

Москва31 окт Вести.Владимир Зеленский прибыл в Стамбул, где у него должны состоятся переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщается в Telegram-канале главы киевского режима.

Уточняется, что стороны в ходе встречи намерены обсудить вопрос безопасности судоходства в Черном море и украинский конфликт. Также Зеленский планирует встретиться с вселенским патриархом Варфоломеем.

Как сообщают турецкие СМИ, главу киевского режима в Стамбул пригласил лично Эрдоган.

Ранее Анкара предупредила Москву и Киев, что оставляет за собой право ответить всеми законными способами на нападения на суда под турецким флагом в Черном море.