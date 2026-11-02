Hürriyet: Зеленский часто встречается с Эрдоганом, так как не чувствует давления

В Турции объяснили, почему Зеленский часто встречается с Эрдоганом Hürriyet: Зеленский часто встречается с Эрдоганом, так как не чувствует давления

Москва2 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский часто встречается с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, так как не чувствует в общении с ним давления, заявил обозреватель турецкой газеты Hürriyet Ахмет Хакан.

По мнению журналиста, при общении с Трампом Зеленского "начинают травить", на переговорах с европейскими лидерами он получает лишь призывы продолжать конфликт на Украине, а диалог с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху опасен для Зеленского общественным осуждением.

А вот в компании [Реджепа] Тайипа Эрдогана - никаких проблем, никакого давления и никакой подавленности. Возможно, именно поэтому Зеленский так часто наведывается в Турцию сделал вывод Хакан

Ранее Зеленский прибыл в Стамбул на переговоры с турецким президентом. В ходе встречи стороны намеревались обсудить безопасность судоходства в Черном море и украинский конфликт. По данным турецких СМИ, Зеленского пригласил в Турцию лично Эрдоган.