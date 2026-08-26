Пользователи iOS вновь могут установить приложение РЖД для покупки билетов

В РЖД вернули возможность скачать iOS-приложение для покупки билетов Пользователи iOS вновь могут установить приложение РЖД для покупки билетов

Москва26 авг Вести.Пользователи техники с операционной системой iOS от компании Apple вновь получили возможность скачать приложение для покупки билетов РЖД. Об этом следует из информации, опубликованной на сайте перевозчика.

Загрузка из магазина App Store по-прежнему невозможна — чтобы получить приложение, необходимо воспользоваться системой TestFlight.

Приложение устанавливается через TestFlight — официальную систему тестирования Apple, это безопасно. Установите TestFlight, если он еще не установлен. Затем воспользуйтесь [персональной] ссылкой для установки актуальной версии мобильного приложения Российских железных дорог говорится в инструкции по установке

Ранее представители РЖД объяснили, что для корректной работы приложения РЖД и сайта компании в зарубежных браузерах пользователи должны установить российские корневые сертификаты безопасности.