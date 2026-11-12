Москва12 ноя Вести.Улучшение качества здравоохранения и окружающей среды позволяет людям старше 65 лет дольше сохранять активность и продолжать работать, заявил ИС "Вести" заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

По его словам, вовлечение старшего поколения в экономику имеет большое значение для страны: одни продолжают трудиться и создавать продукцию, другие – активно пользоваться товарами и услугами. При этом важно создавать условия, чтобы каждый мог реализовать свой потенциал и оставаться полноценным участником общества.

Когда мы говорим, что у нас растет количество старшего поколения, надо учитывать еще и то, что действительно у нас улучшается качество здравоохранения, общей среды, и у нас люди старше 65 лет – есть кто продолжает работать, есть кто не работает. То есть люди разные, и наша задача – сделать так, чтобы расширить потенциал и возможности, которые есть у разных людей, и в зависимости от того, чем бы они хотели заниматься или чем они могут заниматься, они чувствовали себя полноценными участниками общества. Именно вовлечение людей в экономику является важным для страны, потому что кто-то из них продолжает работать, создает какие-то продукты, кто-то более активно их, условно, потребляет. Поэтому фактически рост экономики во многом зависит от степени активности населения, в том числе старшего возраста пояснил Царев

Он также рассказал о мерах Сбера по повышению доступности банковских услуг. В частности, в банке действует сервис "доверенное лицо", который позволяет связаться с назначенным клиентом человеком, если возникают подозрения по поводу проведения операций.

Мы сделали сервис "доверенное лицо", когда вы можете определить кого-то, кто является доверенным лицом, и в случае если у банка возникают какие-то подозрения, мы звоним, соответственно этому лицу. Другое наше направление – доступное – безбарьерная среда – это оборудование всех наших отделений. Задача – обеспечивать среду удобную, комфортную для всех людей. Делать так, чтобы любой гражданин не чувствовал каких-то ограничений и мог, по сути, полноценно пользоваться всеми сервисами пояснил Царев

Кроме того, более 5 тысяч отделений Сбера оборудованы для обслуживания маломобильных граждан, а еще столько же могут предоставлять услуги на русском жестовом языке.