Москва18 нояВести.Гражданин России получил тяжелые травмы головы в ходе драки в Белграде. Об этом сообщил портал Telegraf со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
По его информации, 20-летний россиянин распивал спиртные напитки в центре сербской столицы с местным 22-летним жителем. Между ними завязалась ссора, в ходе которой россиянину нанесли несколько ударов в голову.
Пострадавший срочно доставлен в Центр неотложной помощи, врачи констатировали перелом основания черепа и кровоизлияние в мозг, он принят на больничное лечениеговорится в сообщении
Полиция к настоящему моменту задержала подозреваемого, ведется следствие.
Ранее сообщалось, что 10 школьников пострадали, упав с эскалатора в ТЦ Белграда.