Гражданин России получил тяжелые травмы головы в драке в Сербии

В Сербии россиянин серьезно пострадал в результате драки Гражданин России получил тяжелые травмы головы в драке в Сербии

Москва18 ноя Вести.Гражданин России получил тяжелые травмы головы в ходе драки в Белграде. Об этом сообщил портал Telegraf со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.

По его информации, 20-летний россиянин распивал спиртные напитки в центре сербской столицы с местным 22-летним жителем. Между ними завязалась ссора, в ходе которой россиянину нанесли несколько ударов в голову.

Пострадавший срочно доставлен в Центр неотложной помощи, врачи констатировали перелом основания черепа и кровоизлияние в мозг, он принят на больничное лечение говорится в сообщении

Полиция к настоящему моменту задержала подозреваемого, ведется следствие.

Ранее сообщалось, что 10 школьников пострадали, упав с эскалатора в ТЦ Белграда.