МВД Абхазии проводит проверку после конфликта, в котором пострадали двое россиян

В Абхазии начали устанавливать участников драки с туристами из Москвы МВД Абхазии проводит проверку после конфликта, в котором пострадали двое россиян

Москва29 авг Вести.МВД Абхазии проводит процессуальную проверку и разыскивает участников драки в Гудаутском районе, в результате которой пострадали двое туристов из Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным министерства, инцидент произошел 26 августа в кафе "Грот" во время экскурсии к озеру Рица. Мужчина 1988 года рождения, временно находившийся в Абхазии, обратился с заявлением в правоохранительные органы.

В результате драки телесные повреждения получили заявитель и его родной брат. В Гудаутской ЦРБ у них зафиксировали ушибы мягких тканей и сотрясение головного мозга.

Сотрудники УУР МВД и уголовного розыска ОВД по Гудаутскому району ведут оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание всех участников массовой драки говорится в сообщении МВД

Сотрудники полиции опрашивают очевидцев, чтобы установить обстоятельства произошедшего и всех участников конфликта.