Группа украинцев жестоко избила россиянина у ночного клуба на Кипре SHOT: группа украинцев жестоко избила россиянина у ночного клуба на Кипре

Москва14 ноя Вести.В центре кипрского Лимасола около полуночи несколько граждан Украины напали на 33-летнего гражданина России. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В материале отмечается, что пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии с переломом черепа и риском потери зрения на один глаз.

Полицейский патруль обнаружил мужчину на улице возле ночного клуба. Медики диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму, лицевые переломы, рваные раны и кровоизлияние в глазницу. В настоящее время врачи готовят пациента к операции.

Сотрудники полиции задержали троих парней в возрасте 22–23 лет и 22-летнюю девушку, имеющих украинское гражданство. Один из задержанных утверждал, что его действия были вызваны намерением защитить супругу. Правоохранители поместили всех четверых под арест сроком на шесть суток.

По предварительным данным, участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения, мотивы нападения устанавливаются.

В августе 18-летний украинец тяжело ранил ножом жительницу Польши в городе Вроцлав. Правоохранители оперативно задержали молодого человека.