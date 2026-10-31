В Краснодаре группа мужчин избила и отобрала протез у участника СВО

В Краснодаре избили и ограбили ветерана СВО из Нижнего Новгорода В Краснодаре группа мужчин избила и отобрала протез у участника СВО

Москва31 окт Вести.Кубанская полиция сообщила в MAX о задержании трех подозреваемых в разбойном нападении на участника специальной военной операции.

Вечером 30 октября ветеран боевых действий из Нижнего Новгорода отдыхал на лавочке на улице Ставропольской в Краснодаре. К нему подошли трое незнакомых мужчин 35, 37 и 46 лет. Во время общения между ними вспыхнула ссора, переросшая в драку, в ходе которой неизвестные избили 36-летнего приезжего. После этого они забрали у него телефон и ключи от гостиничного номера.

Позже из номера был похищен протез руки стоимостью 2,5 млн рублей сказано в сообщении

В результате потасовке ветерану сломали ребра, кроме того, у него диагностирована черепно-мозговая травма и множественные гематомы.

В отношении нападавших возбуждено уголовное дело о разбое. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.