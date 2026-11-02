Глава свердловского "Народного фронта" заявил о нападении Неизвестные напали на главу свердловского "Народного фронта" Вадима Савина

Москва2 ноя Вести.Неизвестные избили главу свердловского отделения "Народного фронта" Вадима Савина и забрали у него телефон. Об этом Савин сообщил в своих соцсетях.

На меня было совершено нападение. Меня избили и забрали телефон... Не исключаю, что нападение может быть связано с моей профессиональной деятельностью сказано в сообщении

Он уточнил, что сейчас выясняет, кто стоит за нападением.

Савин также попросил не отвечать на звонки и сообщения, поступающие с его номера и аккаунтов.

По информации местных СМИ, полиция начала проверку по факту произошедшего.