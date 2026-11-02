Москва2 нояВести.Неизвестные избили главу свердловского отделения "Народного фронта" Вадима Савина и забрали у него телефон. Об этом Савин сообщил в своих соцсетях.
На меня было совершено нападение. Меня избили и забрали телефон... Не исключаю, что нападение может быть связано с моей профессиональной деятельностьюсказано в сообщении
Он уточнил, что сейчас выясняет, кто стоит за нападением.
Савин также попросил не отвечать на звонки и сообщения, поступающие с его номера и аккаунтов.
По информации местных СМИ, полиция начала проверку по факту произошедшего.