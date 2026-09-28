Полиция нашла тело 22-летнего россиянина в море у побережья Кипра

Тело 22-летнего россиянина найдено в море у побережья Кипра Полиция нашла тело 22-летнего россиянина в море у побережья Кипра

Москва28 сен Вести.Полицейские Кипра обнаружили тело 22-летнего россиянина в море между камнями волнореза близ города Ларнака. Об этом сообщает местное издание Cyprus Times со ссылкой на отчет правоохранительных органов.

Согласно этой информации, россиянина без признаков жизни нашли утром 26 сентября. Его доставили на пляж и попытались оказать первую помощь, но позднее в больнице была констатирована смерть.

По сведениям газеты, посольство РФ на Кипре предпринимает попытки связаться с родственниками умершего.

Ведется расследование. Возможные причины смерти молодого человека пока не названы.

Ранее стали известны подробности гибели бывшего главного редактора фанатского ресурса "Ландскрона" Дмитрия Абраменко, погибшего на озере Комо в Италии в начале сентября.