Посольство РФ исключило криминал в гибели россиянина на Кипре Посольство РФ: смерть россиянина на Кипре не имеет криминальных признаков

Москва28 сен Вести.В смерти российского гражданина, найденного в море на Кипре, нет криминальной составляющей. Об этом сообщили в посольстве России в республике, передает ТАСС.

Уже получили информацию о том, что криминального следа в этой истории нет: мужчина утонул сказали там

В посольстве также сообщили, что личность погибшего уже установлена. Российские дипломаты продолжают взаимодействовать с правоохранительными органами Кипра по этому случаю.

Полиция Кипра устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее 28 сентября стало известно, что россиянина нашли мертвым в районе Пилы на Кипре. По предварительным данным, 22-летнего мужчину обнаружили в море в субботу. Его доставили в больницу, где врачи констатировали смерть.