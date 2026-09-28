Москва28 сенВести.В смерти российского гражданина, найденного в море на Кипре, нет криминальной составляющей. Об этом сообщили в посольстве России в республике, передает ТАСС.
Уже получили информацию о том, что криминального следа в этой истории нет: мужчина утонулсказали там
В посольстве также сообщили, что личность погибшего уже установлена. Российские дипломаты продолжают взаимодействовать с правоохранительными органами Кипра по этому случаю.
Полиция Кипра устанавливает обстоятельства произошедшего.
Ранее 28 сентября стало известно, что россиянина нашли мертвым в районе Пилы на Кипре. По предварительным данным, 22-летнего мужчину обнаружили в море в субботу. Его доставили в больницу, где врачи констатировали смерть.