Москва4 сенВести.Граждан России нет среди уже обнаруженных тел погибших в крушении парома у берегов Кипра, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Никосии.
В пятницу число жертв кораблекрушения выросло до 12, поиск 16 пропавших без вести продолжается.
Были установлены личности всех погибших, чьи тела уже найдены. Россиян среди них нетсообщили в дипмиссии
Крушение парома произошло 30 августа примерно в 2,5 км от города Гирне в Турецкой Республике Северного Кипра. В момент трагедии на борту катамарана находились 259 пассажиров и восемь членов экипажа, в том числе две россиянки. Одну из них спасли, ее жизни ничего не угрожает, вторая числится пропавшей без вести, сообщили ранее в посольстве РФ в Турции.