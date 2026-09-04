Дипмиссия РФ: россиян нет среди обнаруженных жертв трагедии с паромом у Кипра

Граждан России нет среди обнаруженных жертв трагедии с паромом у Кипра Дипмиссия РФ: россиян нет среди обнаруженных жертв трагедии с паромом у Кипра

Москва4 сен Вести.Граждан России нет среди уже обнаруженных тел погибших в крушении парома у берегов Кипра, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Никосии.

В пятницу число жертв кораблекрушения выросло до 12, поиск 16 пропавших без вести продолжается​​​.

Были установлены личности всех погибших, чьи тела уже найдены. Россиян среди них нет сообщили в дипмиссии

Крушение парома произошло 30 августа примерно в 2,5 км от города Гирне в Турецкой Республике Северного Кипра. В момент трагедии на борту катамарана находились 259 пассажиров и восемь членов экипажа, в том числе две россиянки. Одну из них спасли, ее жизни ничего не угрожает, вторая числится пропавшей без вести, сообщили ранее в посольстве РФ в Турции.