Стали известны подробности гибели экс-главреда "Ландскроны" на озере Комо Тело погибшего в Италии экс-главреда "Ландскроны" подняли с глубины 18 метров

Москва23 сен Вести.Тело бывшего главного редактора фанатского ресурса "Ландскрона" Дмитрия Абраменко, погибшего на озере Комо в Италии, подняли с глубины 18 метров. Об этом сообщает KP.RU.

37-летний россиянин погиб в районе коммуны Нессо 3 сентября, куда приехал вместе с девушкой. Во время купания он внезапно ушел под воду. Предварительно, ему стало плохо, он мог потерять сознание.

Спутница мужчины сразу же обратилась в экстренные службы, его искали с привлечением водолазов и специалистов береговой охраны, и нашли примерно через час.

Тело Абраменко доставили в Санкт-Петербург, по данным NewsRoom24.ru, средства для транспортировки помогли собрать болельщики клуба и его друзья. Церемония прощания состоится 24 сентября, в четверг. Его похоронят на Павловском кладбище.