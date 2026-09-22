В Ленинградской области простятся с бывшим главредом фан-ресурса "Зенита"

В Павловске состоится прощание с сооснователем фан-ресурса команды "Зенит" В Ленинградской области простятся с бывшим главредом фан-ресурса "Зенита"

Москва22 сен Вести.Прощание с бывшим главным редакторам официального фанатского ресурса футбольного клуба "Зенит" - "Ландскрона" - Дмитрием Абраменко состоится 24 сентября в городе Павловске Ленинградской области. Об этом сообщается в соцсетях фан-ресурса.

Прощание с Димой состоится в четверг, 24 сентября. Отпевание в 11:30 — Храм святой равноапостольной Марии Магдалины (г. Павловск, Садовая ул., 17). Похороны — Павловское кладбище говорится в сообщении

Дмитрий Абраменко утонул в начале сентября во время купания в озере Комо в Италии. По предварительной информации, ему стало плохо в воде.