Пропавший в Кузбассе в июне сапбордист найден мертвым

В Кемеровской области нашли тело пропавшего в июне сапбордиста Пропавший в Кузбассе в июне сапбордист найден мертвым

Москва19 авг Вести.В Междуреченске Кемеровской области обнаружено тело мужчины, числившегося пропавшим без вести, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Мужчина исчез 21 июня текущего года во время катания на сапборде в акватории озера Бирюзовое.

18 августа 2026 года в ходе проведения поисковых мероприятий на дне озера Бирюзовое в Междуреченске обнаружено тело 55-летнего мужчины говорится в заявлении СУ СК России по Кемеровской области, опубликованном в MAX

В Следкоме отметили, что при осмотре тела сапбордиста не было выявлено признаков, которые могли бы указать на насильственный характер смерти. Точные причины гибели мужчины установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.