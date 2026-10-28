Несовершеннолетний с ножами напал на охранника посольства Израиля в Белграде

У посольства Израиля в Белграде пытались устроить теракт Несовершеннолетний с ножами напал на охранника посольства Израиля в Белграде

Москва28 окт Вести.В ночь на 28 октября около здания посольства Израиля в Белграде была совершена попытка теракта. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы МВД Сербии Ивица Дачич в эфире сербского телерадиоканала РТС.

Вооруженный двумя ножами несовершеннолетний напал на сотрудника жандармерии у посольства Израиля в Белграде вскоре после полуночи сказал он

По его словам, раненый жандарм, защищаясь, ликвидировал преступника.

Дачич также рассказал, что нападавший, предположительно, имел отношение к "Исламскому государству" (ИГИЛ, организация признана в РФ террористической и запрещена).

В настоящий момент из-за случившегося в ключевых местах по всей стране обеспечен максимальный уровень безопасности: увеличено присутствие полицейских около инфраструктурных объектов и мест скопления людей, а также усилен контроль за обстановкой.

Похожее нападение произошло в Сербии в июне 2024 года: член радикальной исламистской ячейки явился в посольство и выстрелил в охранявшего здание жандарма из арбалета.