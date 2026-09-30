Москва30 сенВести.Совершенная попытка террористической атаки на борту рейса Flydubai была направлена против Израиля, ОАЭ и "Соглашения Авраама" (серия документов о нормализации отношений Израиля с арабскими странами, заключенных при посредничестве США с 2020 года), сообщило посольство Израиля в РФ.
По словам представителей дипмиссии, которые приводит РБК, исключительное мужество экипажа самолета и израильских пассажиров позволило предотвратить возможную катастрофу.
Согласно предварительной информации, пилот намеревался разбить воздушное судно, создав серьезную угрозу безопасности гражданской авиациисказали в посольстве
Ранее сообщалось, что пилот авиакомпании Flydubai, получивший ножевое ранение оказался гражданин Индии Смит Маччхар. Он был командиром экипажа на рейсе Flydubai из Дубая в Тель-Авив.