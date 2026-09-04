В столице Турции полицейские ликвидировали готовившего теракт члена ИГ В Стамбуле полиция ликвидировала террориста

Москва4 сен Вести.Стражи правопорядка в столице Турции ликвидировали сторонника террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Управление губернатора провинции Стамбул, что убитый занимался подготовкой к проведению теракта на территории страны.

В районе Султанбейли была проведена операция по задержанию 21-летнего Беркана Ч., который, как считается, связан с вооруженной террористической организацией ИГ и планировал террористическую атаку в нашей стране говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС

Также отмечается, что террорист открыл огонь по полицейским, а в ходе ответного огня он был застрелен.

По результатам происшествия один гражданин Турции был ранен.