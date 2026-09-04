Москва4 сенВести.Стражи правопорядка в столице Турции ликвидировали сторонника террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Управление губернатора провинции Стамбул, что убитый занимался подготовкой к проведению теракта на территории страны.
В районе Султанбейли была проведена операция по задержанию 21-летнего Беркана Ч., который, как считается, связан с вооруженной террористической организацией ИГ и планировал террористическую атаку в нашей странеговорится в сообщении ведомства, передает ТАСС
Также отмечается, что террорист открыл огонь по полицейским, а в ходе ответного огня он был застрелен.
По результатам происшествия один гражданин Турции был ранен.