В Берлине при усиленных мерах безопасности похоронили исламиста Баллута В ФРГ похоронили уничтоженного террориста, протаранившего толпу в Тиргартене

Москва4 авг Вести.В Берлине под усиленным контролем полиции прошли похороны 21-летнего Абдула Баллута — главного подозреваемого в совершении теракта в парке Тиргартен. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Похороны исламиста ливанского происхождения состоялись на кладбище в районе Гатов. Для предотвращения беспорядков мусульманский сектор полностью оцепили 190 сотрудников полиции. На самой церемонии присутствовал лишь узкий круг родственников и друзей семьи.

Трагедия в центре Берлина произошла 25 июля: Баллут на минивэне протаранил толпу, в результате чего одна женщина погибла и 31 человек получил ранения. На следующий день при попытке задержания в районе Шпандау нападавший был застрелен полицией.

Позже в его телефоне нашли видеозапись с присягой на верность ИГ (организация запрещена в РФ). Расследованием исламистского теракта занимается Генеральная прокуратура ФРГ.