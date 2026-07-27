Cumhuriyet: в турецком Батмане застрелен член правящей партии Дирек и его сын

Видного активиста правящей в Турции партии Эрдогана застрелили на кладбище Cumhuriyet: в турецком Батмане застрелен член правящей партии Дирек и его сын

Москва27 июл Вести.В расположенном на юго-востоке Турции городе Батман произошло нападение, в результате которого погибли член правящей "Партии справедливости и развития" (ПСР) Мехмет Дирек и его родственники. Об этом сообщила газета Cumhuriyet.

Жертвами произошедшего на кладбище Асри инцидента стали сын Дирека Эрджан, а также его племянник Бекир.

Уточняется, что Мехмет Дирек был известным регионе Юго-Восточная Анатолия партийным активистом и являлся членом исполнительного совета Центрального округа от ПСР.

На месте происшествия работают полицейские, ведется поиск нападавших. Правоохранительные органы анализируют записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить обстоятельства и причины происшествия.

Партия справедливости и развития (тур. Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Parti) учреждена в 2001 году. Среди основателей — Абдулла Гюль и действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ключевые элементы политической программы ПСР — религия, консерватизм, либерализм и ориентация на вступление Турции в Евросоюз.