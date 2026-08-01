Спецслужбы задержали террориста, готовившего в 2016 году покушение на Эрдогана Спецслужбы Турции задержали террориста, готовившего покушение на Эрдогана

Москва1 авг Вести.Турецкие спецслужбы задержали последнего из участников террористической группы, готовившей покушение на президента Турции Тайипа Эрдогана. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики в соцсети X.

Телеканал TRT Haber напомнил, что ранее были задержаны 36 человек из числа бывших военных, готовивших покушение на Эрдогана.

Буркай Каратепе, террорист, входивший в группу членов организации ФЕТО (запрещена в Турции и признана террористической), пытавшуюся совершить покушение на нашего президента в Мармарисе во время коварной попытки государственного переворота 15 июля [2016 года], и находившийся в розыске в течение 10 лет, задержан в городе Афьонкарахисар говорится в сообщении

Ранее газета Türkiye выпустила материал, где говорится, что ФЕТО неоднократно пыталась организовать покушение на президента Тайипа Эрдогана как до, так и во время попытки государственного переворота в июле 2016 года.