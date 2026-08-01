Москва1 авгВести.Турецкие спецслужбы задержали последнего из участников террористической группы, готовившей покушение на президента Турции Тайипа Эрдогана. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики в соцсети X.
Телеканал TRT Haber напомнил, что ранее были задержаны 36 человек из числа бывших военных, готовивших покушение на Эрдогана.
Буркай Каратепе, террорист, входивший в группу членов организации ФЕТО (запрещена в Турции и признана террористической), пытавшуюся совершить покушение на нашего президента в Мармарисе во время коварной попытки государственного переворота 15 июля [2016 года], и находившийся в розыске в течение 10 лет, задержан в городе Афьонкарахисарговорится в сообщении
Ранее газета Türkiye выпустила материал, где говорится, что ФЕТО неоднократно пыталась организовать покушение на президента Тайипа Эрдогана как до, так и во время попытки государственного переворота в июле 2016 года.