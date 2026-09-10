Развожаев: в Севастополе отражена атака ВСУ и нейтрализовано три БПЛА

В Севастополе ликвидировано три украинских беспилотника Развожаев: в Севастополе отражена атака ВСУ и нейтрализовано три БПЛА

Москва10 сен Вести.В Севастополе была отражена новая атака ВСУ. В ходе налета на прибрежный город было сбито три украинских беспилотника, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ и нейтрализовали 3 вражеских беспилотника написал он в национальном мессенджере

Согласно приведенным им данным, пострадавших в результате отражения атаки нет.

Ранее атаке также подвергся другой город на побережье Черного моря – Сочи. По итогам вторжения на территорию города-курорта известно о 28 пострадавших.