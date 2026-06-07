В Симферополе появился памятник Николаю Гоголю Памятник Николаю Гоголю установили в Симферополе

Москва7 июн Вести.В центре Симферополя появился памятник Николаю Гоголю. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Церемония открытия состоялась 7 июня, в воскресенье. Инициатором установки монумента стал митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.

В центре крымской столицы, на пересечении улиц Гоголя и Пушкина, открыт памятник великому русскому писателю Николаю Васильевичу Гоголю, который посетил Симферополь по пути на лечение в город Саки написал руководитель республики в мессенджере MAX

Памятник был сознан академиком Академии художеств СССР Сергеем Меркуловым в 1948 году, а бронзовый постамент, на котором изображены герои произведений писателя, изготовил московский скульптор Виталий Шанов.