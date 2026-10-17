В Сочи больше суток спасали двух братьев, заблудившихся в горах В горах Сочи 27 часов спасали двух заблудившихся братьев

Москва17 окт Вести.В горах Сочи завершилась операция по спасению двух братьев 19 и 15 лет - она заняла больше суток. Об этом сообщила Краснодарская краевая служба "Кубань-СПАС" на платформе MAX.

Сложнейшая работа, длившаяся более суток, завершилась успешно - все живы и здоровы. Благодарим спасателей, профессионалов своего дела за их тяжелой и самоотверженный труд говорится в публикации

Сигнал о пропавших поступил вечером 15 октября. Братья сошли с маршрута на горе Ачишхо и потерялись. На поиски отправилась дежурная смена Краснополянского аварийно-спасательного отряда.

Ближе к полуночи спасатели обнаружили парней в расщелине на скальном участке "Волчьи зубья". Добраться до них было невозможно без дополнительного снаряжения, поэтому за помощью обратились к сотрудникам Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Утром 16 октября спасатели принесли необходимое снаряжение к месту. Двое сотрудников "Кубань-СПАС" спустились к пострадавшим на веревках, оказали им первую помощь, утеплили и экипировали. Спуск решили проводить по скалам.

Парни находились в тяжелом состоянии – сказывались сильное переутомление и переохлаждение. Вертолет не мог прилететь из-за дождя и тумана.

В 10.45 начали спуск дюльфером, параллельно на подмогу отправили еще одну группу. К 21.00 спасатели вместе с пострадавшими дошли до служебного автомобиля. Братьев доставили в отряд, где их ждали родственники.