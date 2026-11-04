Москва4 нояВести.Спасатели нашли двух заблудившихся в горах Сочи туристов, приехавших из Новосибирска, медпомощь мужчинам не потребовалась. Об этом сообщили в МКУ "Служба спасения Сочи".
Отмечается, что мужчины в возрасте 25 и 34 лет заблудились в темноте в районе горы Ахун вблизи реки Огурчик.
С наступлением темноты мужчины заблудились и, заметив информационный баннер Службы спасения города Сочи, позвонили по указанному на нем телефону, чтобы обратиться за помощьюговорится в сообщении
Спасатели выехали на место и обнаружили туристов. Медицинская помощь им не потребовалась.