Двух заблудившихся туристов из Новосибирска спасли в горах Сочи

В горах Сочи заблудились двое туристов из Новосибирска Двух заблудившихся туристов из Новосибирска спасли в горах Сочи

Москва4 ноя Вести.Спасатели нашли двух заблудившихся в горах Сочи туристов, приехавших из Новосибирска, медпомощь мужчинам не потребовалась. Об этом сообщили в МКУ "Служба спасения Сочи".

Отмечается, что мужчины в возрасте 25 и 34 лет заблудились в темноте в районе горы Ахун вблизи реки Огурчик.

С наступлением темноты мужчины заблудились и, заметив информационный баннер Службы спасения города Сочи, позвонили по указанному на нем телефону, чтобы обратиться за помощью говорится в сообщении

Спасатели выехали на место и обнаружили туристов. Медицинская помощь им не потребовалась.