Москва6 октВести.В Сочи на федеральной трассе А-149 Адлер - Красная поляна автомобилист на "УАЗ" протаранил очередь из машин около автозаправочной станции, в результате чего пострадала женщина-водитель. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 октября на улице Энергетиков.
55-летний водитель "УАЗ" допустил наезд автомобили, стоящие в очереди на заправку. Пострадала 44-летняя женщина-водитель Toyota, с травмами она доставлена в медучреждениеговорится в канале ведомства на платформе MAX
В настоящее время проводится проверка обстоятельств аварии.