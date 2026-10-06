В Сочи "УАЗ" протаранил автомобильную очередь около АЗС, один пострадавший "УАЗ" протаранил автомобильную очередь около АЗС в Сочи, пострадала женщина

Москва6 окт Вести.В Сочи на федеральной трассе А-149 Адлер - Красная поляна автомобилист на "УАЗ" протаранил очередь из машин около автозаправочной станции, в результате чего пострадала женщина-водитель. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 октября на улице Энергетиков.

55-летний водитель "УАЗ" допустил наезд автомобили, стоящие в очереди на заправку. Пострадала 44-летняя женщина-водитель Toyota, с травмами она доставлена в медучреждение говорится в канале ведомства на платформе MAX

В настоящее время проводится проверка обстоятельств аварии.