Mash: большегруз протаранил очередь из машин на АЗС в Краснодарском крае

Mash: в очередь из машин на АЗС в Краснодарском крае врезался большегруз Mash: большегруз протаранил очередь из машин на АЗС в Краснодарском крае

Москва16 авг Вести.Большегрузный автомобиль протаранил очередь из машин на автозаправочной станции в Краснодарском крае. Об этом сообщает канал Mash.

Фура на большой скорости влетела в очередь из машин на АЗС в Краснодарском крае. Авария произошла на трассе Усть-Лабинск—Белореченск, возле Хатукая говорится в публикации

Судя по видеокадрам, которые опубликовал канал, повреждены несколько легковых автомобилей. О пострадавших не сообщается. При этом уточняется, что авария произошла на АЗС компании "Роснефть".