Москва12 сенВести.В Таганроге Ростовской области нанесен ущерб инфраструктуре частного детского футбольного клуба "Авангард". Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Он отметил, что территория клуба включает в себя крытый манеж и футбольное поле.
Повреждения получил частный футбольный детский клуб "Авангард"написано в канале главы области
Согласно приведенной им информации, в клубе ежедневно занимаются свыше 300 детей в возрасте от четырех лет и подростков.
Слюсарь отметил, что собственникам поврежденных помещений будет оказан помощь.