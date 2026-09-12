В Таганроге ударами БПЛА повреждена инфраструктура детского футбольного клуба Слюсарь: в Таганроге повреждения получил частный детский футбольный клуб

Москва12 сен Вести.В Таганроге Ростовской области нанесен ущерб инфраструктуре частного детского футбольного клуба "Авангард". Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он отметил, что территория клуба включает в себя крытый манеж и футбольное поле.

Повреждения получил частный футбольный детский клуб "Авангард" написано в канале главы области

Согласно приведенной им информации, в клубе ежедневно занимаются свыше 300 детей в возрасте от четырех лет и подростков.

Слюсарь отметил, что собственникам поврежденных помещений будет оказан помощь.