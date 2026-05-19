В Таганроге умер последний в России Праведник народов мира Игорь Полугородник Скончался последний живший в России Праведник народов мира Игорь Полугородник

Москва19 мая Вести.В Таганроге скончался последний в России Праведник народов мира. Игорь Полугородник умер в возрасте 98 лет. Об этом сообщает пресс-служба Российского еврейского конгресса.

В Таганроге 19 мая на 99-м году жизни скончался Игорь Александрович Полугородник – последний живший в России Праведник народов мира говорится в сообщении РЕК

Праведник народов мира – звание, которое присуждает израильский мемориальный комплекс "Яд Вашем" людям, спасавшим евреев от уничтожения в годы Холокоста. Полугородник получил его в 2003 году за свой подвиг, совершенные во время Великой Отечественной войны.

Тогда его семья спасла 17-летнего соседа Семена Воина в Мариуполе, занятом немецкими войсками. Юношу и других евреев собрали возле противотанковового рва недалеко от поселка Агробаза и расстреляли. Парню удалось выжить, он пролежал вместе с телами жертв до ночи, а после пришел к своим соседям, которые оказали ему помощь, несмотря на смертельную опасность.

Семья Полугородников – отец Александр, мать Александра и сыновья Валентин и Игорь – приняла его, укрыла и помогла скрываться до тех пор, пока Семен не ушел к линии фронта указывает РЕК

Отмечается, что Воин смог добраться до советской армии. После войны они с Полугородником поддерживали общение и были близкими друзьями.

Предпоследний Праведник народов мира – 91-летнпий Иван Левчук – умер в 2022 году в Ульяновске.