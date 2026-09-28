В Татарстане 2027 год объявлен Годом Минтимера Шаймиева В Татарстане 2027 год объявили Годом первого президента республики Шаймиева

Москва28 сен Вести.В Татарстане 2027 год объявлен Годом Минтимера Шаймиева. Об этом сообщается на странице правительства региона в соцсети "ВКонтакте".

В следующем году первому президенту республики, с именем которого связаны важнейшие страницы истории современного Татарстана, исполняется 90 лет.

2027 год в Татарстане объявлен Годом Минтимера Шаймиева говорится в публикации

В правительстве напомнили, что Минтимером Шаймиевым были реализованы масштабные социально-экономические программы, а сегодня он как государственный советник республики продолжает активную деятельность и вносит значимый вклад в сохранение межнационального и межконфессионального мира и согласия.

По инициативе Минтимера Шариповича были восстановлены Древний Болгар, остров-град Свияжск, Собор Казанской иконы Божией Матери, открыта Болгарская исламская академия, построены полилингвальные школы "Адымнар", и это лишь малая часть его заслуг перед нашей страной и республикой, отметили в правительстве Татарстана.