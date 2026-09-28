Москва28 сен Вести.Новым спикером Госсовета республики Татарстан избран Фарид Абдулганиев, сообщает ТАСС.

В течение шести лет он занимал пост уполномоченного при главе Татарстана по защите прав предпринимателей. Такое решение приняли депутаты на 24-м заседании Государственного совета седьмого созыва.

За его кандидатуру проголосовал 81 депутат, 1 – против сказано в публикации

Фарид Мухаметшин, руководивший Госсоветом республики в течение 28 лет, заявил о сложении полномочий в марте текущего года. Исполняющим обязанности главы парламента Татарстана тогда избрали Марата Ахметова.