Москва5 сенВести.Заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана Мурат Баймукашев назначен руководителем аппарата этого органа. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
Указом главы государства Баймукашев Мурат Калибекович назначен руководителем аппарата Совета безопасности Республики Казахстансказано в сообщении
Уточняется, что от ранее занимаемой должности Баймукашев освобожден.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о назначении премьера и вице-президента Казахстана.