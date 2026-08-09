Москва9 авг Вести.Бывший главнокомандующий КСИР и советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи назначен на должность секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики. Об назначении сообщил глава президентской администрации по связям с общественностью Мохаммад Мехди Табатабаи.

Указом президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана Мохсен Резаи назначен секретарем Высшего совета национальной безопасности написал он на своей странице в соцсети X

Резаи сменил на этой должности Мохаммада Багера Зольгадра. Его в свою очередь назначили на пост советника Хаменеи по политическим вопросам.