Верховный лидер Ирана продолжил кадровые назначения в КСИР и армии

Рахбар Ирана сделал кадровые назначения в КСИР и армии Верховный лидер Ирана продолжил кадровые назначения в КСИР и армии

Москва10 авг Вести.Верховный лидер (рахбар) Ирана Моджтаба Хаменеи продолжил кадровые перестановки в армии, Корпусе стражей исламской революции (КСИР) и в Генштабе. 10 августа он своим указом назначил главой генерального штаба вооруженных сил Исламской Республики генерала КСИР Али Абдоллахи.

Заместителем главы генштаба Хаменени назначил главкома сухопутных войск армии Ирана Киюмарса Хейдари. Главой КСИР стал Ахмад Вахиди, а его заместителем Мостафа Изади.

В связи с героической гибелью генерала Абдольрахима Мусави от рук врага, и принимая во внимание ваши достойные заслуги и ценный опыт, я назначаю вас на должность главы Генерального штаба вооруженных сил отмечается в указе Хаменеи о назначении Абдоллахи

Али Абдоллахи ранее возглавлял "Хатам-аль-Анбия" - центральный штаб иранских вооруженных сил.

В первый же день военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля погибли начальник Генштаба иранских вооруженных сил генерал-лейтенант Абдольрахим Мусави, главком КСИР Мохаммад Пакпур, иранский министром обороны Азиз Насирзаде и секретарь Совета по обороне адмирал Али Шамхани.

9 августа экс-главком КСИР и советник рахбара Мохсен Резаи стал секретарем Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики. Он заменил на этом посту Мохаммада-Багера Зольгадра, который теперь занял пост советника Хаменеи по политическим вопросам.