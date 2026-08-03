Москва3 авг Вести.Бывший глава правительства Удмуртии Роман Ефимов, об отставке которого стало известно 3 августа, возглавит "Ижавиа", сообщают "Известия" с ссылкой на источник, близкий к правительству республики.

Ушедший в отставку председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов возглавит государственное авиапредприятие "Ижавиа" (находится в собственности республики), объединяющее одноименную авиакомпанию и аэропорт Ижевска отмечается в публикации

Действующий гендиректор "Ижавиа" Александр Синельников, как выяснили "Известия", покинет свой пост. Он руководил компанией с 2018 года.

Губернатор Удмуртии Александр Бречалов 29 июля досрочно ушел в отставку. На следующий день стало известно, что Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании "Ижавиа". Причиной стали неустраненные критические недостатки в функционировании системы управления безопасностью полетов.

Временно исполняющей обязанности главы республики назначена Ольга Абрамова, которая до этого была советником министра сельского хозяйства РФ.