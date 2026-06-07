В Тольятти водитель иномарки протаранил 4 припаркованных авто, пострадал пешеход Водитель иномарки устроил массовое ДТП в жилом дворе в Тольятти

Москва7 июн Вести.В Тольятти водитель иномарки врезался в припаркованный автомобиль, который по инерции сбил женщину, и протаранил еще несколько машин, стоявших возле бордюра. Проходить медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения мужчина отказался. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

ДТП произошло поздно вечером 6 июня, в субботу, во дворе дома на улице Калмыцкой. По данным Госавтоинспекции, за рулем Kia Cerato сидел 32-летний водитель.

Допустил наезд на припаркованный автомобиль Volkswagen Polo, в котором находился 30-летний водитель. После чего немецкая иномарка по инерции наехала на 29-летнюю женщину, которая незадолго до этого вышла из нее и стояла слева по ходу движения. Корейский автомобиль продолжил движение и допустил наезд на припаркованные автомобили Lada Vesta, Chevrolet Cruze и Lada Kalina говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Пострадавшую осмотрели медики, после оказания необходимой помощи ей назначили амбулаторное лечение.

В отношении водителя Kia Cerato составлены материалы. Ему грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав.