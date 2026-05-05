Пожар в томском селе возник из-за аварии в электросети

В Томской области установили предварительную причину пожара в селе Пожар в томском селе возник из-за аварии в электросети

Москва5 мая Вести.Причиной сильного пожара 2 мая в селе Новоильинка Томской области стала аварийная работа электросети. Таковы предварительные результаты экспертизы, проведенной дознавателями.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по региону, произошел перехлест проводов линии электропередачи.

В настоящее время проводится дальнейшее расследование для уточнения всех обстоятельств произошедшего говорится в сообщении

В результате пожара в селе огонь уничтожил 11 жилых домов, 5 нежилых, а также надворные постройки.