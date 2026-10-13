В Тульской области сбит еще один дрон, угроза атаки БПЛА отменена

В Тульской области с начала суток уничтожено 17 БПЛА В Тульской области сбит еще один дрон, угроза атаки БПЛА отменена

Москва13 окт Вести.В период действия беспилотной опасности в Тульской области подразделения ПВО Минобороны России уничтожили еще один украинский беспилотник, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в MAX.

Таким образом, с начала суток 13 октября их число увеличилось до 17.

Пострадавших, по словам главы региона, нет. Миляев также проинформировал об отбое беспилотной опасности.

Угроза миновала. Спасибо, что соблюдали меры предосторожности написал губернатор

По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, уточнил он.