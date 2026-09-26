Еще 18 украинских БПЛА сбиты в Тульской области

В небе над территорией Тульской области уничтожены еще 18 украинских БПЛА Еще 18 украинских БПЛА сбиты в Тульской области

Москва26 сен Вести.В ходе массированной украинской атаки на территорию Тульской области силы и средства противовоздушной обороны сбили еще 18 беспилотников. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава Дмитрий Миляев.

Еще 18 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет написал губернатор в мессенджере МАХ

Предварительно, последствий на земле нет, разрушений не зафиксировано.

Несколькими часами ранее над регионом сбили такое же количество дронов противника. Опасность вражеской атаки сохраняется.