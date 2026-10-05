Москва5 октВести.В Туве сотрудники МЧС ликвидировали возгорание сена на 600 квадратных метрах, никто не пострадал. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.
По данным ведомства, 4 октября в местечке Ямаалык Эрзинского района произошло возгорание на сенокосе. Отмечается, что в месте пожара отсутствует сотовая связь.
К моменту прибытия расчёта 20 пожарно-спасательной части открытым пламенем горело сено на площади 600 кв.м. Через два часа огнеборцам удалось локализовать крупное возгорание на открытой территории, а еще через 20 минут — полностью ликвидировать егосказано в сообщении
В результате пожара уничтожено 5 тонн грубых кормов. Пострадавших нет.
По предварительным данным, причиной пожара стала искра, вылетевшая из выхлопной трубы трактора.