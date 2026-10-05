Искра от трактора привела к пожару на сельхозугодьях в Туве

В Туве искра от трактора спровоцировала пожар на поле Искра от трактора привела к пожару на сельхозугодьях в Туве

Москва5 окт Вести.В Туве сотрудники МЧС ликвидировали возгорание сена на 600 квадратных метрах, никто не пострадал. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

По данным ведомства, 4 октября в местечке Ямаалык Эрзинского района произошло возгорание на сенокосе. Отмечается, что в месте пожара отсутствует сотовая связь.

К моменту прибытия расчёта 20 пожарно-спасательной части открытым пламенем горело сено на площади 600 кв.м. Через два часа огнеборцам удалось локализовать крупное возгорание на открытой территории, а еще через 20 минут — полностью ликвидировать его сказано в сообщении

В результате пожара уничтожено 5 тонн грубых кормов. Пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной пожара стала искра, вылетевшая из выхлопной трубы трактора.