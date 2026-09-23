В Волгоградской области на 1,5 га потушено возгорание сухой растительности

В Волгоградской области потушено крупное возгорание сухой растительности В Волгоградской области на 1,5 га потушено возгорание сухой растительности

Москва23 сен Вести.В Волгоградской области на 1,5 га потушено возгорание сухой растительности в СНТ "Дзержинец" Тракторозаводского района. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.

Огонь вспыхнул 23 сентября. Пожарные оперативно прибыли к месту происшествия и приступили к тушению — это позволило не допустить распространения огня на дачный массив.

Площадь возгорания составила 1,5 га. Благодаря слаженным и быстрым действиям спасателей огонь был полностью потушен говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Отмечается, что жертв или пострадавших нет.