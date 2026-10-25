Москва25 октВести.Пожарные на площади 300 кв.м потушили возгорание 100 тонн села в селе Бурчак-Михайловка в ЛНР. Об этом сообщило региональное МЧС России.
Возгорание происходило на открытой территории.
На момент прибытия дежурного караула площадь горения составляла 300 "квадратов" - пламенем было охвачено 100 тонн сена … Огнем уничтожено 100 тонн сена на открытой территории, повреждена теплица на площади 10 "квадратов" на частном жилом подворьеговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
В результате пожара жертв и пострадавших нет.
Отмечается, что тушение осложнялось большой пожарной нагрузкой.
Причина произошедшего устанавливается органами дознания МЧС России.