Пожарные на площади 300 "квадратов" потушили возгорание 100 тонн села в ЛНР

Сто тонн села загорелись в ЛНР на площади 300 кв. м Пожарные на площади 300 "квадратов" потушили возгорание 100 тонн села в ЛНР

Москва25 окт Вести.Пожарные на площади 300 кв.м потушили возгорание 100 тонн села в селе Бурчак-Михайловка в ЛНР. Об этом сообщило региональное МЧС России.

Возгорание происходило на открытой территории.

На момент прибытия дежурного караула площадь горения составляла 300 "квадратов" - пламенем было охвачено 100 тонн сена … Огнем уничтожено 100 тонн сена на открытой территории, повреждена теплица на площади 10 "квадратов" на частном жилом подворье говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В результате пожара жертв и пострадавших нет.

Отмечается, что тушение осложнялось большой пожарной нагрузкой.

Причина произошедшего устанавливается органами дознания МЧС России.