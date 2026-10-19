В Уфе спасли пенсионера, застрявшего на 6-метровом тополе В Уфе спасли пенсионера, застрявшего на 6-метровом тополе

Москва19 окт Вести.В Уфе пенсионер застрял на тополе, пытаясь спилить ветки. На помощь ему пришли спасатели. Об этом сообщает ГТРК "Башкортостан".

Инцидент произошел в Ленинском районе города. 66-летний местный житель залез на шестиметровое дерево перед домом и угодил в ловушку, когда его нога попала между стволами. Чтобы вызволить его оттуда, спасатели организовали альпинистскую страховку, и разжали стволы с помощью гидравлического инструмента.

После завершения операции пенсионера осмотрели медики. Серьезных травм у него не нашли, от поездки в больницу он отказался.