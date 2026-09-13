В Уфе пассажир, ожидавший вылета в Сочи, заблудился в лесу

Ожидавший вылета в Сочи пассажир заблудился в уфимском лесу В Уфе пассажир, ожидавший вылета в Сочи, заблудился в лесу

Москва13 сен Вести.Спасатели вывели из леса мужчину, который в ожидании рейса из Уфы в Сочи, заблудился в лесу. Об этом рассказали в Управлении гражданской защиты города.

По информации ведомства, житель Мелеуза ожидал вылет в Сочи, но из-за неоднократного переноса рейса решил поехать в гостиницу и вызвал такси. Таксист привез его не туда и высадил возле леса. Мужчина решил самостоятельно пройти по тропе, но заблудился.

Финал: 04.00 утра, холод и глухой ночной лес. Парень окончательно заблудился и позвонил в ЕДДС. Прибывшим спасателям он первым делом показал билет на самолет – в доказательство того, как вообще оказался в лесу посреди ночи говорится в сообщении

Спасатели вывели потерявшегося мужчину из леса, медпомощь ему не потребовалась.