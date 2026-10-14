Москва14 окт Вести.В Среднеахтубинском районе Волгоградской области началось строительство 10-километрового участка дороги, который войдет в коридор "Север – Юг", сообщает администрация региона в мессенджере MAX.

Поздравляю жителей Волгоградской области, всей нашей страны с началом нового этапа строительства дороги, которая соединяет Заволжье с Волгоградом. Это по-настоящему историческое событие заявил губернатор области Андрей Бочаров

Новый участок свяжет развязки у Лебяжьей поляны и Краснослободска.

Губернатор выразил уверенность в том, что поставленные задачи будут выполнены в установленные сроки, и Волгоградская область в полном объеме обеспечит транспортировку грузов и перевозку пассажиров по коридору "Север – Юг".

Новый участок дороги будет четырехполосным, на нем буду возведены шесть мостов и десять водопропускных труб. Он свяжет воедино уже возведенные мосты через Волгу и Ахтубу, выведет транзитный поток за пределы населенных пунктов Среднеахтубинского района, снизит нагрузку на окружающую среду. Стоимость проекта – 14,3 миллиарда рублей.