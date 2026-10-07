Москва7 октВести.В подмосковном Сергиевом Посаде начали реализацию проекта по строительству нового транспортно-пересадочного узла. Об этом сообщает пресс-служба Московских железных дорог.
Построим новый ТПУ на станции Сергиев Посад в Московской области. РЖД приступили к реализации проектаговорится в Telegram-канале московского филиала ОАО "РЖД"
В настоящее время уже разработаны и согласованы архитектурно-планировочные решения, перенесен грузовой двор. В планах – отправка проектной документации в Главгосэкспертизу.
Общая площадь нового ТПУ составит 5 500 квадратных метров. Он будет включать в себя два вестибюля, мост-конкорс и три новые крытые платформы.
Благоустроят и привокзальную территорию.