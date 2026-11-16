Москва16 нояВести.Строительство новой трамвайной линии ведется на северо-востоке Москвы. Об этом в MAX сообщает Дептранс столицы.
На северо-востоке начались работы по строительству нового участка протяженностью 3,8 км. Он свяжет станцию МЦД-3 Останкино со станцией метро "ВДНХ"говорится в сообщении
Пассажирам будет удобнее добираться до телецентра "Останкино", киностудии "Союзмультфильм". Также появится пересадочный узел, который улучшит транспортные связи с районами вдоль МЦД-3.
На маршруте планируется оборудовать четыре современные остановки с цифровыми табло, зарядками для гаджетов и платформами. Также появится разворотное кольцо и новая тяговая подстанция.
В настоящее время проводятся подготовительные работы, ведется перекладка инженерных коммуникаций. Строительство планируется завершить до конца 2027 года.