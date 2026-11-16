Новую трамвайную линию построят на северо-востоке Москвы На северо-востоке Москвы появится новая трамвайная линия

Москва16 ноя Вести.Строительство новой трамвайной линии ведется на северо-востоке Москвы. Об этом в MAX сообщает Дептранс столицы.

На северо-востоке начались работы по строительству нового участка протяженностью 3,8 км. Он свяжет станцию МЦД-3 Останкино со станцией метро "ВДНХ" говорится в сообщении

Пассажирам будет удобнее добираться до телецентра "Останкино", киностудии "Союзмультфильм". Также появится пересадочный узел, который улучшит транспортные связи с районами вдоль МЦД-3.

На маршруте планируется оборудовать четыре современные остановки с цифровыми табло, зарядками для гаджетов и платформами. Также появится разворотное кольцо и новая тяговая подстанция.

В настоящее время проводятся подготовительные работы, ведется перекладка инженерных коммуникаций. Строительство планируется завершить до конца 2027 года.