Крупный логистический центр появится в Краснопахорском районе Москвы В Троицком округе Москвы начали строить крупный складской терминал "Терехово"

Москва11 ноя Вести.Строительство крупного складского терминала "Терехово" началось в Краснопахорском районе Троицкого административного округа Москвы, сообщил заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новый логистический комплекс разместится на площади более 95 тысяч квадратных метров и будет иметь 191 тысячу палето-мест.

Центр предназначен для интенсивной логистической эксплуатации: высокостеллажного хранения, развитой системы погрузочно-разгрузочных зон и автоматизированного контроля потребления инженерных ресурсов. Здесь смогут работать более тысячи человек рассказал Ефимов, слова которого приведены на официальном портале мэра и правительства Москвы

Еще один логистический центр – "Первомайское" – возводят в Филимонковском районе Новомосковского административного округа Москвы. Его площадь превысит 70 тысяч квадратных метров.

Два объекта вместе увеличат площадь логистической инфраструктуры российской столицы на 165 тысяч квадратных метров.

Появление новых логистических центров даст возможность потребителям приобретать товары по более низкой цене за счет отсутствия лишних посредников.