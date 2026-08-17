Москва17 авг Вести.Компания "Логика молока" откроет в Глазово в Московской области новый флагманский молочный комбинат. Общий объем инвестиций в проект оценивается в сумму до 30 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Завод будет расположен на базе бывшего склада автоконцерна Mercedes-Benz на территории индустриального парка "Северное Шереметьево". Планируется ввести 11 линий для производства молока, кефира, творога, сметаны, а также питьевых и ложковых йогуртов, творожных десертов с возможностью расширения под новые продукты.

Строительство нового завода в Глазово позволит "Логике молока" не только обеспечить достижение целей, поставленных в нашей Стратегии 2030, но и будет способствовать укреплению продовольственной безопасности России сказал генеральный директор компании Якуб Закриев

Уточняется, что максимальный возможный объем переработки нового завода составит до 1 750 тонн сырого молока в сутки. Такие показатели выведут комбинат в число крупнейших в России.

Ранее в "Логике Молока" заявили, что фундаментальные потребности покупателей не изменились, однако от молочных продуктов все чаще ожидается дополнительная польза.